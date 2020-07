Abruzzo, grave incendio al Parco del Gran Sasso: VIDEO (Di venerdì 31 luglio 2020) Gran Sasso: 200 ettari di bosco in fiamme a causa di un incendio che, da quanto si apprende, sembra essere doloso. L’incendio ha preso vita nella notte. Abruzzo: i Vigili del Fuoco sono in costante lavoro per spegnere le fiamme che da ieri pomeriggio stanno interessando oltre duecento ettari di terreno. A riportare la notizia … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Cityrumors_it : Migranti fuggiti dal centro di Turrivalignani. D’Eramo (Lega): fatto grave - Cityrumors_it : Sempre più grave la carenza idrica a Pescara e provincia: I TURNI PER L’EROGAZIONE - bralex84 : -

Ultime Notizie dalla rete : Abruzzo grave Abruzzo, la crisi del lavoro: primi timidi segnali di ripresa Il Messaggero Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del 31 luglio: +5 nuovi casi

Notizie del 31 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 14 i pazienti ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva REGIONE – Venerdì 31 luglio 2020 prosegue l’informazione sul canale ...

Acerbo: progetto acqua da Abruzzo a Puglia è follia

Il segretario nazionale del partito, Maurizio Acerbo, insieme al segretario provinciale pescarese, Corrado Di Sante, suggerisce di investire le risorse per “risolvere il grave problema delle ... la ...

Notizie del 31 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 14 i pazienti ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva REGIONE – Venerdì 31 luglio 2020 prosegue l’informazione sul canale ...Il segretario nazionale del partito, Maurizio Acerbo, insieme al segretario provinciale pescarese, Corrado Di Sante, suggerisce di investire le risorse per “risolvere il grave problema delle ... la ...