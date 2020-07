«Abbiamo accumulato debiti, non possiamo essere sereni» (Di venerdì 31 luglio 2020) Non solo gioia nelle parole di Renzetti: «In 14 giorni dobbiamo prendere decisioni importanti» Leggi su media.tio.ch

IoriaVCasa : @Bar8araBar8ara @catlatorre Molti. Ma non quelli con cui facciamo affari noi. Pensaci, facendo l'italietta in 30 an… - Davidovskij : @disappunto Fattelo il citofono, dai su, fattelo. Poi arrivo con la mia gang dal Giambellino e ti rovesciamo addoss… - Delpinsky : @CiroNogaretto @Francalidia4 @Gloria37058446 Per fortuna +11 sul Napoli, ma questo grazie all'enorme vantaggio accu… - YvanGoSlow24 : Brazao ha accumulato 5 presenze nella Serie B spagnola. Se l'Inter crede davvero in lui, va preso e messo in porta… - IlSedutomulo : RT @StefanoBensa: @Santas_Official Quella stessa parte di Paese, magari, che invoca un nuovo Duce ma guai a imporle tre elementari regole d… -

Ultime Notizie dalla rete : Abbiamo accumulato "A settembre avremo il nuovo progetto esecutivo" il Resto del Carlino "A settembre avremo il nuovo progetto esecutivo"

"Abbiamo accumulato ritardo per via del fatto che il gruppo di progettazione della riqualificazione della casa di riposo di via Gramsci è di Brescia e per via del Covid non è potuto tornare a Jesi, ma ...

"Abbiamo accumulato ritardo per via del fatto che il gruppo di progettazione della riqualificazione della casa di riposo di via Gramsci è di Brescia e per via del Covid non è potuto tornare a Jesi, ma ...