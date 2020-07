A2A, al via primo investimento fondo di Corporate Venture Capital dedicato a innovazione (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Entra nel vivo l’iniziativa di Corporate Venture Capital (CVC) del Gruppo A2A che ha l’obiettivo di promuovere l’innovazione di Gruppo. La prima startup scelta da A2A per il suo alto potenziale innovativo e di crescita è l’inglese Greyparrot. Greyparrot ha sviluppato una soluzione basata sulla computer vision che integra intelligenza artificiale e data analytics: il software identifica automaticamente diversi tipi di rifiuti fornendo anche informazioni sulla loro composizione. La startup sta già stringendo accordi con i principali operatori di settore a livello internazionale ed ha inoltre vinto gli “The Europas Awards 2020” per la categoria “Hottest Climate/GreenTech Startup”. Greyparrot, il cui software è attualmente in ... Leggi su quifinanza

crivaccarisi : RT @classcnbc: Una possibile aggregazione di @gruppo_a2a e #IREN? Il ceo di #A2A Renato Mazzoncini a #ClassCNBC: Fusioni creano valore e si… - gruppo_a2a : RT @classcnbc: Una possibile aggregazione di @gruppo_a2a e #IREN? Il ceo di #A2A Renato Mazzoncini a #ClassCNBC: Fusioni creano valore e si… - classcnbc : Una possibile aggregazione di @gruppo_a2a e #IREN? Il ceo di #A2A Renato Mazzoncini a #ClassCNBC: Fusioni creano va… - robertosil8 : @gruppo_a2a via appennini (zona bonola) milano senza corrente - SerniaRuggiero : Seregno, #Aeb-#A2A: #Mariani duro con il #Pd che contesta lo stop del #Tar -

Ultime Notizie dalla rete : A2A via A2A, al via primo investimento fondo di Corporate Venture Capital dedicato a innovazione Il Messaggero A2A, al via primo investimento fondo di Corporate Venture Capital dedicato a innovazione

(Teleborsa) - Entra nel vivo l’iniziativa di Corporate Venture Capital (CVC) del Gruppo A2A che ha l’obiettivo di promuovere l'innovazione di Gruppo. La prima startup scelta da A2A per il suo alto pot ...

A2A, al via il primo investimento del fondo di Corporate Venture Capital dedicato all’innovazione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 luglio 2020 – Entra nel vivo l’iniziativa di Corporate Venture Capital (CVC) del GruppoA2A che ha l’obiettivo di promuovere l’innovazione di Gruppo. La prima startup ...

(Teleborsa) - Entra nel vivo l’iniziativa di Corporate Venture Capital (CVC) del Gruppo A2A che ha l’obiettivo di promuovere l'innovazione di Gruppo. La prima startup scelta da A2A per il suo alto pot ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 luglio 2020 – Entra nel vivo l’iniziativa di Corporate Venture Capital (CVC) del GruppoA2A che ha l’obiettivo di promuovere l’innovazione di Gruppo. La prima startup ...