A Treviso 133 migranti positivi. Zaia: «Centri di accoglienza da gestire come zone rosse» Balzo dei contagi in Italia, un terzo in Veneto (Di venerdì 31 luglio 2020) Il focolaio alla caserma «Silvio Serena». I migranti sono tutti asintomatici, in quarantena, le forze dell’ordine presidiano la caserma. la maggior parte di loro arrivata in Italia prima dei decreti di Salvini Leggi su corriere

LegaSalvini : Coronavirus, a Treviso scoppia maxi focolaio tra i migranti: 133 positivi alla Serena - ilpost : A #Treviso, in un centro di accoglienza per migranti 133 persone sono risultate positive al tampone, ma sono lì da… - Corriere : A Treviso 133 casi in un centro di accoglienza. Ma non c’entrano gli sbarchi di Lampedusa - ClaudioCrosara : @al52do @strange_days_82 @mgmaglie complimenti per la lucidità di pensiero. Lo SE serve a prendere + rapidamente le… - pvsassone : RT @ilpost: A #Treviso, in un centro di accoglienza per migranti 133 persone sono risultate positive al tampone, ma sono lì da tempo e non… -