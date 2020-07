A picco anche le economie di Spagna e Italia (Di venerdì 31 luglio 2020) Il PIL Italiano è crollato del 12,4% rispetto al trimestre precedente, mentre quello spagnolo del 18,5% Leggi su media.tio.ch

ritadv100 : @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @50GENNY @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1… - PaoloAntonioMu1 : @Phastidio Anche in California picco di caldo e di contagi. Nel mio condominio 0 - JohnHard3 : RT @fasulo_antonio: Via libera dal Senato all'autorizzazione a procedere contro #Salvini per il caso della nave #OpenArms. Lui fa la vittim… - fasulo_antonio : Via libera dal Senato all'autorizzazione a procedere contro #Salvini per il caso della nave #OpenArms. Lui fa la vi… - Aspide201 : @lombarda38 @biosa_by @Mov5Stelle @AnnaMacina73 Penso lo stesso di quelli che si improvvisano politici vanno in par… -

Ultime Notizie dalla rete : picco anche Arriva il picco del caldo: +34 gradi. E lo smog resiste anche senza il traffico Corriere della Sera Gorizia Una messa celebrata dal vescovo Redaelli e accompagnata dal coro di San Giuseppe Artigiano I palloncini bianchi in cielo

Nel chiaroscuro solenne delle navate della chiesa del Sacro Cuore, così come sotto il sole a picco del campo sportivo di Straccis. C’era davvero tutta una città al fianco della famiglia Borghes e, sop ...

METEO: Picco dell’ONDATA di CALORE in ITALIA nelle prossime ore con le TEMPERATURE fino a 40°c, i dettagli

Meteo Italia: Anticiclone africano alla massima potenza tra oggi e domani con le temperature fino a 40°c in molte città centro-meridionali, vediamo quando una tregua dalla calura. Meteo Italia: apice ...

Nel chiaroscuro solenne delle navate della chiesa del Sacro Cuore, così come sotto il sole a picco del campo sportivo di Straccis. C’era davvero tutta una città al fianco della famiglia Borghes e, sop ...Meteo Italia: Anticiclone africano alla massima potenza tra oggi e domani con le temperature fino a 40°c in molte città centro-meridionali, vediamo quando una tregua dalla calura. Meteo Italia: apice ...