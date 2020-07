A Napoli arriva il «pacchetto anti-Coronavirus»: b&b trasformati in case del sesso (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (31 luglio)A Chiaia e al Vomero (Napoli) sono decine le camere affittate: b&b trasformati in vere e proprie case del sesso, in assenza di turisti che, quest’anno a causa del Coronavirus, hanno preferito altre destinazioni. I proprietari di queste “nuove” attività lo hanno chiamato «pacchetto anti-Covid all inclusive», come spiega il Corriere del Mezzogiorno. Come funziona In cosa consiste? 70 euro, per massimo due ore, in una camera da letto con aria condizionata e doccia sanificata per fare sesso con una ragazza, anche con mascherina (che comunque rimane a richiesta del cliente). Insomma, questa sembra essere la nuova frontiera della prostituzione. Per entrare nello stabile basta digitare un codice, fornito via ... Leggi su open.online

sechesi : Alla pressione di essere l’acquisto più costoso nella storia del Napoli e il calciatore africano U21 più pagato di… - notiziasportiva : UFFICIALE - #Osimhen è un giocatore del #Napoli ?? ? L'attaccante nigeriano classe 1998 arriva dal Lille dopo settim… - manuel_ish : ''Ligue 1 schifo Ligue 1 no competitivo'' Arriva l'attaccante da 13 gol in Ligue 1 e viene accolto come Maradona-… - lorenzo_zubomon : RT @CalcioPillole: Era nell’aria da giorni, adesso è ufficiale. Victor #Oshimen è un nuovo calciatore del #Napoli. È stato lo stesso club… - g_dimarzo : RT @sechesi: Alla pressione di essere l’acquisto più costoso nella storia del Napoli e il calciatore africano U21 più pagato di sempre, per… -