A Hong Kong rinviate le elezioni per emergenza Covid, le opposizioni: “È incostituzionale” (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA – Siamo di fronte a una situazione molto grave. Il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms) ha recentemente affermato che capitera’ di dover fare scelte difficili, e quella che sto assumendo io oggi e’ la piu’ difficile di tutte”. Con queste parole la governatrice di Hong Kong Carrie Lam ha invocato poteri straordinari per rinviare le elezioni del Consiglio legislativo della Regione autonoma, previste per il prossimo 6 settembre. Lam in conferenza stampa ha spiegato che i casi di Covid-19 stanno aumentando e che e’ urgente affrontare la seconda ondata dell’epidemia: “Sono sette mesi che facciamo i conti col coronavirus- ha continuato Lam- e la nostra economia ha subito un duro colpo. Non possiamo essere morbidi, dobbiamo reagire”. La governatrice quindi ha giustificato la decisione, che non e’ prevista dalla legge, con l’adozione dell’Emergency regulations ordinance, una legge che consente al capo della regione autonoma di adottare decisioni speciali in un contesto ritenuto “emergenziale”. Inoltre, Lam ha chiarito che sta agendo col sostegno di Pechino. Immediata la reazione di 22 deputati del movimento pro-democrazia, che secondo la testata locale South China morning post hanno condannato l’iniziativa ricordando che le elezioni per il rinnovo del Consiglio legislativo “sono uno dei fondamenti costituzionali su cui poggia Hong Kong”. Leggi su dire

sandrogozi : Ennesima violazione da Pechino dell'autonomia di #HongKong, dello Stato di diritto e della democrazia. Nonostante g… - ItaliaViva : Non possiamo far finta di non vedere cosa succede in alcuni paesi con i quali abbiamo relazioni internazionali. Chi… - petergomezblog : Spagna, più di 1100 contagi in 24 ore: mai così tanti dal 2 maggio. In Usa altri 1500 morti, allarme a Hong Kong - cominif : RT @fradicioni: UFFICIALE: La leader di Hong Kong Carrie Lam invoca i poteri di emergenza e annuncia il rinvio di un anno delle elezioni pe… - Rillswind : Pino Cabras-Dichiarazione di voto mozioni Hong Kong 30/07/2020 -