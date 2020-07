A Gallipoli 2mila ragazzi ballano sulle note di Bob Sinclar, con l'ok della prefettura (Di venerdì 31 luglio 2020) Tutti ballano e si divertono, al ritmo della musica. Le stories Instagram pubblicate dallo stesso Bob Sinclar raccontano quanto avvenuto nella notte del 30 luglio alla Praja di Gallipoli: il dj e produttore francese ha suonato per il popolo della notte, e a quanto si vede dai video non c’è stato distanziamento sociale.Il locale è stato al centro delle polemiche – e anche di un esposto alla procura e alla prefettura di Lecce – dopo che analoghe immagini nelle scorse settimane avevano messo in allerta il Codacons (erano state riprese anche da Selvaggia Lucarelli). Ma le serate nelle discoteche all’aperto sono consentite, in Puglia, e la Praja si è adeguata alle nuove limitazioni.A dare l’ok affinché Bob Sinclar ... Leggi su huffingtonpost

L'ok della Prefettura era arrivato nelle scorse ore: vendita di un massimo di 2050 biglietti, controlli all'ingresso. Ma nel Salento le mascherine non sono obbligatorie, e in una serata in discoteca a ...

