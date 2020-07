730/2020: le colonnine di ricarica, la nuova detrazione green (Di venerdì 31 luglio 2020) Al fine di contrastare il surriscaldamento globale e ridurre l’inquinamento atmosferico, negli ultimi anni, si sta cercando di promuovere misure volte a contenere le emissioni di CO2 nell’atmosfera. Sicuramente il trasporto su ruota di persone e merci ha la sua fetta di colpa. Diversi Paesi stanno cercando di rivoluzionare questo settore per passare da un sistema dei trasporti basato sull’energia fossile (petrolio, gas) ad uno ecosostenibile e poco inquinante: la mobilità elettrica. La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto diverse agevolazioni per l’acquisto di auto elettriche, ibride o comunque poco inquinanti, e ha prolungato le disposizioni introdotte dall’art. 16-ter del D.L. n. 63/2013 volte a promuovere agevolazioni fiscali per l’installazione di colonnine elettriche di ricarica. La diffusione di tali ... Leggi su quifinanza

