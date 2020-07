Zangrillo un mese fa: 'Esplosione casi Covid in Florida? Non sono malati'. Oggi lo stato Usa registra terzo record di morti consecutivo (Di giovedì 30 luglio 2020) ' In Florida c'è stata un'Esplosione di infezione , quindi di soggetti infettati ma non malati . Anzi, la mortalità è passata dal 6,7 allo 0,4' . sono da , primario del San Raffaele di Milano, ospite ... Leggi su leggo

Mariquita_la1a : INFATTI COL KAISER CHE FA RIENTRARE IL SUO PAZIENTE PREFERITO..NOI SIAMO CARNE DA MACELLO,VERO?? Zangrillo un mese… - neupd : RT @MedBunker: “Quando non si ha niente da dire meglio non dire”. Episodio 2419. Zangrillo, quello che da un mese la malattia è scomparsa,… - MritaB78 : RT @claudiomontar: Crisi #COVID__19 600mila posti di lavoro perduti 86k donne occupate meno in un mese dipendenti stabili meno 60k unità… - claudiomontar : Crisi #COVID__19 600mila posti di lavoro perduti 86k donne occupate meno in un mese dipendenti stabili meno 60k… - marco86229899 : @CaioGracco1 @beppesevergnini Il comitato scientifico ha detto di tutto e di più un solo esempio i GUANTI se non li… -

Ultime Notizie dalla rete : Zangrillo mese Zangrillo un mese fa: «Esplosione casi Covid in Florida? Non sono malati». Oggi lo stato Usa registra terzo record di morti consecutivo Leggo.it Sgarbi alla Camera: “Non cambio mascherina da un mese. Non prendiamo per c… bambini”. Seduta sospesa

Seduta sospesa in Commissione Cultura alla Camera, per le intemperanze del deputato di Forza Italia e critico d’arte, Vittorio Sgarbi. “Porto la stessa mascherina da un mese, non la cambio”. Così Vitt ...

Cosa hanno detto Salvini, Sgarbi e Bocelli al convegno sul Covid al Senato

Dobbiamo dare voce a Zangrillo e ai tanti che hanno detto cose che non sono ... del governo tedesco che definisce il Covid-19 come falso allarme globale. Da due mesi non c’è un solo morto di ...

