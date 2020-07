Zaia sulla proroga dello stato di emergenza: «Pieni poteri alle Regioni che hanno gestito meglio l’emergenza» (Di giovedì 30 luglio 2020) Luca Zaia ha saputo gestire l’emergenza sanitaria in Veneto e ora chiede i «Pieni poteri» per questo suo successo. Il commento è in merito al prolungamento dello stato di emergenza. Secondo il governatore del Veneto chi ha dimostrato di saper gestire l’emergenza coronavirus deve avere Pieni poteri in merito a come gestire le cose: «La prossima che emanerò sarà un’ordinanza di mantenimento rispetto alle misure che verranno prese. In ogni caso mi confronterò col ministro Speranza». LEGGI ANCHE >>> La differenza di due ore tra la donazione dei camici e il tentativo di rivenderli nelle chat WhatsApp del cognato di ... Leggi su giornalettismo

