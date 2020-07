“You Can’t Stop Us”: meravigliosa clip motivazionale della Nike (VIDEO) (Di giovedì 30 luglio 2020) “You can’t Stop us” because “We’re never alone“. Bellissimo VIDEO motivazionale da parte della Nike che esalta i propri atleti e le proprie squadre in questa ripartenza post Covid-19. Tra i protagonisti Megan Rapinoe, Serena Williams, LeBron James e tanti altri atleti dei grandi palcoscenici internazionali come Naomi Osaka, Cristiano Ronaldo e Leo Baker. Leggi su sportface

expellharry : RT @laurengrmismine: LA FIEREZZA DI UN UOMO CHE VA A RIPRENDERSI IL SUO FRATM. AMENADIEL QUEEN YOU CAN'T CHANGE MY MIND ?????? #LuciferSeason5… - stanzasjngola : Martino è il miglior personaggio di skam italia e you can’t change my mind #WeWantSkamItaliaS5 - fvansesca : detto anche 'macchina da scrivere' dai romani di 70+ anni (però effettivamente once you have seen it you can't unse… - EROTICIISM_ : []HSKSJSKSKSSKS I CAN'T BELIEVE YOU -- - catgirldia : @enstarsleo YOU'RE JUST SO SHORT I CAN'T SHSJDHJSHDY -

Ultime Notizie dalla rete : “You Can’t