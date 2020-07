Yakuza: Like A Dragon, nuovo trailer dedicato a Saeko Mukouda (Di giovedì 30 luglio 2020) Il nuovo trailer di Yakuza: Like A Dragon è dedicato ad una dei personaggi più interessanti del gioco, Saeko Mukouda, ed alla sua doppiatrice inglese Vi abbiamo parlato di Yakuza Like A Dragon a più riprese, ribadendo sempre come questo sia un nuovo inizio per la saga. Non solo per quanto riguarda il gameplay, completamente rivisitato, ma anche per l’attenzione che SEGA sta rivolgendo al mercato occidentale. Il gioco infatti vanterà un doppiaggio inglese (che mancava dal primissimo episodio) con degli interpreti di grande fama. Tra questi c’è Elizabeth Maxwell, interprete di Saeko Mukouda, alla quale ... Leggi su tuttotek

antonio65e : RT @RGGStudio: Non hai mai visto un gruppo così. Yakuza: Like a Dragon ti porta gli eroi del domani. Provalo sottotitolato in Italiano e… - Nextplayer_it : Yakuza: Like a Dragon, nuovo trailer incentrato sul doppiaggio - ISindaco : RT @RGGStudio: Non hai mai visto un gruppo così. Yakuza: Like a Dragon ti porta gli eroi del domani. Provalo sottotitolato in Italiano e… - kenthedgyboi : RT @RGGStudio: Non hai mai visto un gruppo così. Yakuza: Like a Dragon ti porta gli eroi del domani. Provalo sottotitolato in Italiano e… - AkibaGamers : In questo nuovo episodio del 'Dietro le quinte' di Yakuza: Like a Dragon il doppiatore Greg Chun ci svela nuovi det… -

Ultime Notizie dalla rete : Yakuza Like Yakuza: Like a Dragon, dietro le quinte con Greg Chun Akiba Gamers Yakuza: Like A Dragon, nuovo trailer dedicato a Saeko Mukouda

Il nuovo trailer di Yakuza: Like A Dragon è dedicato ad una dei personaggi più interessanti del gioco, Saeko Mukouda, ed alla sua doppiatrice inglese Vi abbiamo parlato di Yakuza Like A Dragon a più ...

Yakuza: Like a Dragon – nuovo trailer, confermate versioni PS5 e Xbox Series X

Yakuza: Like a Dragon si è mostrato in un nuovo trailer chiamato “Heroes of Tomorrow”. Il trailer è completamente sottotitolato in italiano e addirittura doppiato in inglese, cosa che non accadeva dal ...

Il nuovo trailer di Yakuza: Like A Dragon è dedicato ad una dei personaggi più interessanti del gioco, Saeko Mukouda, ed alla sua doppiatrice inglese Vi abbiamo parlato di Yakuza Like A Dragon a più ...Yakuza: Like a Dragon si è mostrato in un nuovo trailer chiamato “Heroes of Tomorrow”. Il trailer è completamente sottotitolato in italiano e addirittura doppiato in inglese, cosa che non accadeva dal ...