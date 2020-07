Xavi: “Sono guarito dal Coronavirus e sono tornato a casa, grazie a tutti” (Di giovedì 30 luglio 2020) Incubo Coronavirus finito per Xavi. L’ex centrocampista del Barcellona ha detto di essere guarito con un messaggio postato sul proprio account Instagram: “grazie a tutti per i messaggi e le manifestazioni d’affetto che ho ricevuto in questi giorni. Voglio condividere con voi la notizia che mi sono ristabilito e sono tornato a casa, insieme alla mia famiglia e la squadra”. https://www.instagram.com/p/CDPHsQWK8gt/?utm source=ig embed FOTO: Twitter Al-Sadd L'articolo Xavi: “sono guarito dal Coronavirus e sono tornato a casa, grazie a tutti” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

