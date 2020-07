World Rugby, stabilite le date per la ripartenza (Di giovedì 30 luglio 2020) Sono state stabilite le date per la ripartenza del Rugby internazionale. È stato infatti ufficializzato il calendario di incontri internazionali in programma in autunno e le finestre approvate al Consiglio di World Rugby per la messa a disposizione degli atleti internazionali sono: dal 24 ottobre al 5 dicembre 2020 finestra globale temporanea; dal 7 novembre al 12 dicembre 2020 finestra dedicata al Rugby Championship. La prima consentirà il completamento del Sei Nazioni Maschile e Femminile il 24 e 31 ottobre, un weekend di sosta il 7 novembre e quattro settimane consecutive di incontri internazionali. Per quanto riguarda l’Italia, l’unica gara che non verrà disputata a Roma sarà quella contro l’Inghilterra, mentre il ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : World Rugby Il World Rugby bandisce i transgender dalle squadre femminili provitaefamiglia.it Brasile: la nazionale astro nascente del rugby?

Che il Brasile sia famoso per il loro carnevale, per la samba e per la “Ginga” nel calcio questo è risaputo in ogni angolo del Mondo. I brasiliani stanno però crescendo anche in un altro sport. Quello ...

Rugby, Mondiali: Putin sponsorizza la candidatura della Russia a ospitare l’edizione 2027

Sarà Australia contro Russia la sfida a due per ospitare la Rugby World Cup 2027. Una sfida inedita che vede affrontarsi una delle nazioni storiche della palla ovale, quella dei Wallabies, e una new ...

