William dopo anni la confessione: “È stato il peggior regalo fatto a Kate” (Di giovedì 30 luglio 2020) La storia d’amore tra il Principe William e Kate Middleton, ha appassionato fin dal principio le menti più curiose. Il figlio di Lady Diana e Carlo d’Inghilterra con l’allora ragazza cresciuta semplicemente a Chapel Row, si sono conosciuti all’Università di St. Andrews, in Scozia e dopo esser stati amici molto intimi si sono scoperti innamorati l’un dell’altro. Il senso dell’umorismo e il saper ridere delle stesse cose, han fatto sì che la scintilla dell’amore scoppiasse tra i due. Il tempo condiviso li ha avvicinati sempre di più fino ad arrivare al fatidico giorno che ormai conosciamo bene tutti. Ovvero il loro attesissimo matrimonio celebrato il 29 Aprile del 2011. Le nozze non potevano che regalare emozioni indescrivibili per la Royal Family pronta ad ... Leggi su velvetgossip

comis_william : @EleLe08 Che stracciaculi rifatti... È come se invitassero a cena, poi dopo il caffe sparecchiano, mettono via tavo… - paromatta : @depi_depi74 @Death35902652 @CheshireCat_82 @RobertoHusky49 @Andy_983 @Fa_fanculo @claudia_gln @simorugg @caporix… - russ_mario1 : @crescig Segna poco anche William però. E poi io i brasiliani dopo i 30 sono sempre scettico - paromatta : @Death35902652 @RobertoHusky49 @depi_depi74 @Andy_983 @Fa_fanculo @claudia_gln @simorugg @caporix @Bukaniere… - paromatta : @Death35902652 @RobertoHusky49 @depi_depi74 @Andy_983 @Fa_fanculo @claudia_gln @simorugg @caporix @Bukaniere… -

Ultime Notizie dalla rete : William dopo Il Principe William e l’amore per l’Aston Villa: “Volevo disperatamente evitare di tifare Chelsea o United. Ma se George dovesse scegliere i Blues…” Il Posticipo Kate Middleton: George sa già di essere diverso dai suoi fratelli

A sette anni, George di Cambridge sa benissimo di essere diverso dai suoi fratelli. Anche se Kate Middleton e William hanno sempre dichiarato di volerli crescere come bambini “il più possibile uguali” ...

Quella partita infinita con la storia nel canestro

Dieci medaglie d'argento, quelle che la nazionale statunitense di basket, sempre vincitrice dal 1936, si rifiutò di prendere sul podio olimpico di Monaco nel 1972, sono ancora custodite in una banca d ...

A sette anni, George di Cambridge sa benissimo di essere diverso dai suoi fratelli. Anche se Kate Middleton e William hanno sempre dichiarato di volerli crescere come bambini “il più possibile uguali” ...Dieci medaglie d'argento, quelle che la nazionale statunitense di basket, sempre vincitrice dal 1936, si rifiutò di prendere sul podio olimpico di Monaco nel 1972, sono ancora custodite in una banca d ...