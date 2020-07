William confessa (e ancora non si capacita): “È stato il peggior regalo che ho fatto a Kate” (Di giovedì 30 luglio 2020) La storia d’amore tra il principe William e Kate Middleton ha subito conquistato il Regno Unito e non solo. Si sono conosciuti all’Università di St. Andrews, in Scozia e dopo essere diventati amici intimi si sono scoperti innamorati l’uno dell’altra. A far scattare la scintilla è stato il loro particolare senso dell’umorismo: rendersi conto di poter ridere delle stesse cose li ha avvicinati ancora di più fino all’epilogo che conosciamo tutti. Ovvero il matrimonio, celebrato il 29 aprile 2011, e la nascita di tre splendidi figli. Oggi William e Kate sono tra i reali preferiti dai sudditi. Sarà anche per il confronto con Harry e Meghan Markle che hanno deluso i più allontanandosi dalla famiglia per iniziare una nuova vita negli Usa, ma ... Leggi su caffeinamagazine

leggoit : Il principe william confessa: «Il peggior regalo che ho fatto a Kate? Un paio di binocoli, ma a quel punto si è inn… - pinkzeppvlin : che voglia di rileggere makai ouji solo per contare tutte le volte in cui dantalion si confessa a william -

Ultime Notizie dalla rete : William confessa Il principe William confessa: «Il peggior regalo che ho fatto a Kate? Un paio di binocoli,... Il Mattino Il principe William confessa: «Il peggior regalo che ho fatto a Kate? Un paio di binocoli, ma a quel punto si è innamorata di me»

Un paio di binocoli. Questo è il peggior regalo che il principe William ha fatto alla moglie Kate Middleton. Il reale durante un'apparizione sul podcast della BBC Radio Five Live ...

Il principe William svela: «Il peggior regalo mai fatto a Kate Middleton? Un binocolo»

Capita a tutti di fare o ricevere dei regali pessimi. I royal non fanno eccezione. Lo dimostra l’aneddoto rivelato da William d’Inghilterra durante il suo intervento nel podcast della Bbc con Peter Cr ...

Un paio di binocoli. Questo è il peggior regalo che il principe William ha fatto alla moglie Kate Middleton. Il reale durante un'apparizione sul podcast della BBC Radio Five Live ...Capita a tutti di fare o ricevere dei regali pessimi. I royal non fanno eccezione. Lo dimostra l’aneddoto rivelato da William d’Inghilterra durante il suo intervento nel podcast della Bbc con Peter Cr ...