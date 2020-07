WhatsApp, presto si potrà accedere contemporaneamente da un massimo di quattro dispositivi (Di giovedì 30 luglio 2020) Ultimamente WhatsApp sembra aver deciso di premere sull’acceleratore dello sviluppo, con tantissime novità che sono già state introdotte o sono ancora in fase di test ma arriveranno a breve. Tra queste il solito team di WABetaInfo, sito specializzato nell’analisi del codice delle versioni beta delle app più popolari, alla continua ricerca di anteprime sulle novità in arrivo, ha scoperto una funzione che farà piacere a molti: la possibilità di accedere a WhatsApp da un massimo di quattro diversi dispositivi contemporaneamente, utilizzando lo stesso account. Si tratta di una funzione che il principale competitor, Telegram, offre già da tempo e che sulla piattaforma è mitigata soltanto parzialmente dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano

