We Are Chaos di Marilyn Manson è una ballata sinistra che anticipa il nuovo album: tracklist e data di uscita (Di giovedì 30 luglio 2020) We Are Chaos di Marilyn Manson ci fa capire che il Reverendo ha costruito attorno a sé una chiesa più colorata, ma i drappi e le suppellettili hanno lo stesso rosso vivo che domina le scenografie dei più importanti film horror che la storia del cinema ricordi. L'ascolto lascia un po' spiazzati: il brano non ha chitarre ruvide, voci in reverse e nemmeno grida lancinanti. We Are Chaos di Marilyn Manson ha una sinistra allegria, la stessa che ricopriva la superficie di So Long, And Thanks For All The Fish degli A Perfect Circle (Eat The Elephant, 2018) ma che nascondeva un sottosuolo di morte e disperazione. amazon box = "B08C7HGJQ5" La data di uscita e la tracklist In We Are ... Leggi su optimagazine

