Warrior 2: il teaser trailer mostra la tensione a San Francisco (Di giovedì 30 luglio 2020) Warrior 2 arriverà a ottobre sugli schermi americani e online è stato condiviso un teaser trailer che regala le prime sequenze inedite della serie. Warrior 2, di cui è stato condiviso il teaser trailer, arriverà sugli schermi americani di Cinemax nel mese di ottobre e in Italia dovrebbe essere, come accaduto con la prima stagione, distribuito da Skey. Nel video si può vedere qualche seqeunza inedita della continuazione della storia di Ah Sahm, il giovane arrivato a San Francisco, dove è in corso una battaglia per il potere tra alcune famiglie di criminali. Warrior è un kung fu drama ambientato alla fine del 1800 ed è nato da un'idea di Bruce Lee, sviluppata dopo la morte della star del cinema, da ... Leggi su movieplayer

The Italian Warrior, la vita del pugile Luca Bergers in un docufilm

Durante la serata, moderata dal Dr. Valerio Savioli Presidente dell’Associazione Culturale DARDO di Riccione, saranno proiettati i due teaser trailer ufficiali del film“The Italian Warrior”.

