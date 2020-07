Wanda Nara super: il decollete è esplosivo – Foto (Di giovedì 30 luglio 2020) Wanda Nara mostra su Instagram il suo decollete esplosivo contenuto a fatica. Slip sgambati, l’intimo nero copre davvero poco Wanda Nara super. La bella argentina non smette di mostrare le sue forme su Instagram ed ogni volta manda in visibilio i suoi follower, decisamente scatenati nell’ammirare e commentare le sue immagini. Stavolta ha postato un selfie in cui si riprende dall’alto verso il basso. Vestita solo con un intimo nero di una nota linea di moda, in primo piano c’è il suo decollete generoso ed esplosivo, contenuto con molta fatica da un mini top che ne risalta solo le forme. Gli slip, invece, sono invece decisamente sgambati e si intravede parte dell’inguine. “Sunny days” la ... Leggi su bloglive

