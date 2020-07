Wanda Nara da urlo, forme esplosive: lo scatto che manda in tilt Instagram (FOTO) (Di giovedì 30 luglio 2020) Wanda Nara si prende nuovamente la scena. Con un selfie su Instagram, la procuratrice e moglie di Mauro Icardi, mette in mostra le sue curve con un top che lascia davvero ben poco spazio all’immaginazione. I followers e i fan dell’argentina apprezzano: la temperatura sale. E non solo perché ci sono 40 gradi in questo torrido fine luglio. View this post on Instagram sunny days A post shared by Wanda Nara (@Wanda icardi) on Jul 30, 2020 at 10:24am PDT Leggi su sportface

milanista_h24 : RT @dea_channel: incontro ravvicinato del terzo tipo con la divina Wanda Nara ?????????????? - Sheva0007 : RT @dea_channel: incontro ravvicinato del terzo tipo con la divina Wanda Nara ?????????????? - ItaSportPress : Wanda Nara da brividi: in intimo nero mostra le sue 'bombe' - - fabbianorozzang : RT @dea_channel: incontro ravvicinato del terzo tipo con la divina Wanda Nara ?????????????? - dea_channel : incontro ravvicinato del terzo tipo con la divina Wanda Nara ?????????????? -