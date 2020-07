Vulcanologia: nasce nuovo sito web a cura degli esperti dell’Università di Firenze (Di giovedì 30 luglio 2020) E’ nato un nuovo sito web di approfondimento dedicato alla Vulcanologia: il portale raccoglie le attività di ricerca e di didattica svolte in tale campo, presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze, dove è attivo il curriculum “Dinamica dei Sistemi Vulcanici”, della Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche, interamente dedicato alla Vulcanologia nelle sue diverse “sfaccettature”, quali la Vulcanologia fisica, la magmatologia, la geofisica, la geochimica. Il sito web è raggiungibile all’indirizzo www.Vulcanologia.unifi.itL'articolo Vulcanologia: nasce nuovo sito web a ... Leggi su meteoweb.eu

