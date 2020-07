Voto Usa: tra realtà e fiction (Di giovedì 30 luglio 2020) Guardatevi gli episodi da 2 a 5 della quinta stagione di House of Cards per capire cosa sta accadendo attorno alle elezioni USA, le più importanti del mondo democratico.Nella fiction Underwood crea ad arte una tensione interna per costringere i governatori ad organizzare centri di Voto in modo da influenzare il Voto e diminuire i votanti. Poi durante lo spoglio post elezioni, si organizzano varie contestazioni di brogli per impedire che alcuni Stati chiave dichiarino i risultati. Si porta la cosa per le lunghe finché non deve intervenire un Voto, prima del Congresso (andato a vuoto per parità), e poi senatoriale. Così lo sfidante Conway perde elezioni già vinte.Ora vediamo la realtà. La proposta di rimandare il Voto fatta circolare dal clan Trump va nella stessa ... Leggi su huffingtonpost

fattoquotidiano : Trump vuole rinviare le elezioni: “Col voto per posta brogli e grande imbarazzo per Usa” - marcobardazzi : Il PIL americano ha appena registrato il più grande crollo nella storia. I morti di #COVID19 negli Usa sono uno al… - SkyTG24 : Usa 2020, Trump ipotizza il rinvio del voto finché non sarà sicuro - ANNAQuercia : BUFFONE IL VIRUS NON ESIETE, PERò I MORTI SI Trump vuole rinviare le elezioni: “Col voto per posta brogli e grande… - PoliticaNewsNow : Usa 2020, McConnell: 'Data voto è scolpita nella pietra' -