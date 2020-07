"Voto truccato, necessario il rinvio". Terremoto-Trump: niente elezioni per il presidente degli Stati Uniti? (Di giovedì 30 luglio 2020) Donald Trump ha avanzato l'idea di "rinviare" le elezioni presidenziali in programma a novembre per paura di brogli. Secondo Trump il Voto per corrispondenza non è sicuro. "Con il Voto via posta le elezioni 2020 saranno le più inaccurate e fraudolente della storia", ha scritto su Twitter, "Sarà un grande imbarazzo per gli Stati Uniti. Ritardare le elezioni fino a quando le persone potranno votare in modo corretto e sicuro?". Attualmente non ci sono prove che il Voto per corrispondenza comporti brogli elettorali. E la domanda del presidente postata su twitter è destinata a creare non poche polemiche e alimentare i timori sull' Election Day e sulla ... Leggi su liberoquotidiano

