Vocaturo: Ostia Antica va messa in sicurezza (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma – “Oggi abbiamo fatto un sopralluogo nel quartiere di Ostia Antica con i residenti. Ostia Antica è una risorsa per il X Municipio e il comune di Roma ma bisogna portarci turismo e lavoro. Turismo e lavoro si porta con la sicurezza e ad oggi Ostia Antica non è sicura. Abbiamo strade isolate come Via Gesualdo, una strada che porta al ponte pedonale per andare alla stazione in cui l’illuminazione dei lampioni è coperta dagli alberi e questo mette a rischio donne e ragazzi dai mal intenzionati.” “Abbiamo via capo due Rami, dove discariche abusive sono all’ordine del giorno e il parcheggio è senza controllo e ci sono parecchi danni alle autovetture. Abbiamo Via dei ROMAGNOLI , l’arteria che attraversa ... Leggi su romadailynews

"Il degrado ambientale è anche il degrado del territorio. - afferma Flavio Vocaturo Pd - A Roma molti ragazzi non hanno più punti di riferimento. Nelle periferie da Ostia a Tor Bella Monaca, tea ...

