Vivendi stoppa MediaForEurope ma Mediaset prepara nuovo progetto (Di giovedì 30 luglio 2020) La guerra di posizione di Vivendi, fatta di azioni legali e ricorsi, ha avuto successo ma Mediaset - pur costretta a ripartire da zero - non rinuncia al suo progetto di tv paneuropea. Il Tribunale di Madrid ha confermato la sospensione dell'operazione, che da oltre un anno è in cantiere e che doveva portare alla costituzione di una holding in Olanda.«Vivendi ha inferto un grave danno al possibile sviluppo del sistema televisivo europeo» commenta in una nota Mediaset che ora gioca a 'carte copertè e non dice di più se non che... Leggi su digital-news

