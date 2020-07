Vite al limite, Coliesa McMillian, 300 Kg, 4 figli e il dramma familiare (Di giovedì 30 luglio 2020) . Protagonista di uno degli episodi dell’ultima stagione, scopriamo di più su di lei e la sua complessa situazione familiare. Originaria della Louisiana, la donna 41enne, al centro di una puntata del programma televisivo, ha alle spalle un passato davvero complicato e drammatico. … Leggi su viagginews

zazoomblog : Vite al limite la storia di Leneatha: pesava 300Kg ecco come è oggi - #limite #storia #Leneatha: #pesava - mayberula : eravamo ad Arese, io, mio fratello, mia mamma e mia zia, quando dico “ci fermiamo a mangiare al Mc?” e mia zia mi g… - Rozzone1 : RT @coma_girl: Io me vergognerei di ammettere pubblicamente di guardare una monnezza come Vite al Limite, eppure ho la timeline invasa da g… - AgoVforVendetta : @joeyloveg Si ma un altro lockdown... e devo andare a vite al limite - zazoomblog : Vite al limite e Poi su Real Time: stasera la storia di Sean Milliken - #limite #Time: #stasera #storia -