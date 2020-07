Virus, bollettino: 386 nuovi positivi 3 morti. Ancora in salita i nuovi casi Boom contagi in Veneto e Lombardia (Di giovedì 30 luglio 2020) il di oggi giovedì 30 luglio 2020 registra 386 nuovi casi di , mentre i registrati nelle ultime 24 ore sono 3 . Ancora in crescita i nuovi casi, di quasi 100 unità: ieri, infatti, erano stati 289 i ... Leggi su leggo

saryxs87 : RT @ilmessaggeroit: Virus, bollettino Lazio: nuovi casi in calo: 18 in 24 ore. Uno su tre dall'estero - leggoit : Virus, bollettino Lazio: nuovi casi in calo: 18 in 24 ore. Uno su tre dall'estero - cris_strega : RT @RaiNews: #Coronavirus, nel #Lazio 18 nuovi casi: 6 di importazione. Un decesso. 212.213 test sierologici: circolazione del virus al 2.3… - pin_klo : RT @RaiNews: #Coronavirus, nel #Lazio 18 nuovi casi: 6 di importazione. Un decesso. 212.213 test sierologici: circolazione del virus al 2.3… - RaiNews : #Coronavirus, nel #Lazio 18 nuovi casi: 6 di importazione. Un decesso. 212.213 test sierologici: circolazione del v… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus bollettino Virus, bollettino Lazio: nuovi casi in calo: 18 in 24 ore. Uno su tre dall'estero Il Messaggero Coronavirus: nuovo lieve aumento dei casi in Liguria mentre calano (-1) nella nostra provincia, nessun morto

Cresce di una unità il numero degli ospedalizzati in Asl 1 mentre calano di 5 quelle in sorveglianza attiva. Il bollettino odierno contiene 13 tamponi positivi ma nessuno in Asl 1. Anche oggi dobbiamo ...

Coronavirus – I dati, impennata di nuovi casi: 386 in un giorno (un terzo in Veneto) ma 5mila tamponi in più rispetto a ieri. Tre i morti

Nuova impennata di contagi in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute sono 386 i nuovi casi registrati, 100 in più rispetto a ieri, di cui un terzo in Veneto ...

Cresce di una unità il numero degli ospedalizzati in Asl 1 mentre calano di 5 quelle in sorveglianza attiva. Il bollettino odierno contiene 13 tamponi positivi ma nessuno in Asl 1. Anche oggi dobbiamo ...Nuova impennata di contagi in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute sono 386 i nuovi casi registrati, 100 in più rispetto a ieri, di cui un terzo in Veneto ...