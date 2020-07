Villa Eden, il primo hotel 5 stelle "Covid-safe" d'Europa (Di giovedì 30 luglio 2020) Ogni volta che torno a Villa Eden, The Leading Park Retreat, primo Covid safe hotel d'Europa ed eccellente Beauty Farm 5 stelle, è come tornare in un rifugio di lusso, dove uno staff di angeli custodi mi accudisce, cura e coccola in ogni modo. Uno staff sempre attento e pronto a soddisfare ogni mia esigenza, per capire in anticipo di cosa abbia realmente bisogno per rigenerarmi. Villa Eden è un rifugio soprattutto sicuro: sia per le misure di prevenzione sia per il programma Covid Immunoplus volto, per chi lo desidera, ad irrobustire le difese immunitarie. Misure rigorose prevedono all'ingresso dell'hotel un tunnel di disinfezione, un test immunologico rapido ... Leggi su liberoquotidiano

Facile da igienizzare, di design e dalla funzionalità massima. La novità di Rubner è tutta da scoprire. Si chiama Rubner-Asepta ed è il primo tunnel di disinfezione in legno ad alto traffico pubblico

Due notizie dal mondo Alpitour, che riguardano le controllate Neos e Eden Viaggi: la compagnia aerea estende la sua rete, tornando il più possibile alla normalità post-Covid, mentre Eden scende in cam

