Vieri, Ventola e Adani per l’Ospedale Bambino Gesù: Una Vita Da Bomber supporta Fondazione Heal con t-shirt e cappellini (Di giovedì 30 luglio 2020) Il percorso di Una Vita Da Bomber continua e l'idea dei 3 ex compagni di squadra diventa un'iniziativa a scopo benefico. Il singolo di Vieri, Ventola e Adani è disponibile dallo scorso 26 giugno in radio e in digitale. Ad un mese dall’uscita del singolo, il video ufficiale ha già totalizzato oltre 2,5 milioni di visualizzazioni su Youtube e i tre ex calciatori lanciano il progetto di merchandising firmato tap-in per supportare la Fondazione Heal. Una Vita Da Bomber sosterrà l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma attraverso la vendita di cappellini e magliette con le frasi più significative del brano. Il ricavato della ... Leggi su optimagazine

