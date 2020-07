VIDEO | Turismo, Confesercenti a Franceschini: “Legge speciale per Firenze-Venezia” (Di giovedì 30 luglio 2020) FIRENZE – Sono le città d’arte più colpite dalla ‘pandemia economica’ sprigionata dal covid, per questo serve una legge speciale per Firenze e Venezia. Lo chiede la Confesercenti in una lettera inviata la ministro del Turismo, Dario Franceschini, firmata dal presidente di Confesercenti Firenze, Santino Cannamela, e da Cristina Giussani, presidente di Confesercenti metropolitana di Venezia. Con la missiva, spiega Cannamela, “nasce un gemellaggio tra le due città“, perché “il tessuto economico, turistico e commerciale dei due centri storici è stato fortemente destabilizzato” dalla pandemia. Leggi su dire

