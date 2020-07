VIDEO | Linda che non salì sul Dc9 di Ustica: “Importantissimo che Mattarella sia qui” (Di giovedì 30 luglio 2020) BOLOGNA – “Mio padre era siciliano e i miei genitori sono partiti per andare a trovare la nonna e non sono più tornati”. Comincia così la testimonianza di una figlia, Linda Lachina, che al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al museo della memoria di Ustica ha raccontato la storia della sua famiglia, che è coincisa tragicamente con il giorno dell’abbattimento dell’aereo Dc-9 Itavia il 27 giugno 1980, su cui erano imbarcati i genitori: Giuseppe Lachina e Giulia Reina, di 57 e 50 anni. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Linda VIDEO | Linda che non salì sul Dc9 di Ustica: "Importantissimo che Mattarella sia qui" - DIRE.it Dire VIDEO - Lady Lobotka e la piccola Linda

Lady Lobotka culla amorevolmente la piccola Linda che stanotte non ne vuole proprio sapere di dormire. Ecco il video pubblicato sul suo profilo Instagram.

Capone: il film con Tom Hardy il 10 agosto su Amazon Prime Video

Il film con protagonista Tom Hardy nei panni del famigerato gangster Al Capone arriverà in italia su Amazon Prime Video dal 10 agosto ... Accanto a Tom Hardy, in Capone vedremo Linda Cardellini, Jack ...

Lady Lobotka culla amorevolmente la piccola Linda che stanotte non ne vuole proprio sapere di dormire. Ecco il video pubblicato sul suo profilo Instagram.Il film con protagonista Tom Hardy nei panni del famigerato gangster Al Capone arriverà in italia su Amazon Prime Video dal 10 agosto ... Accanto a Tom Hardy, in Capone vedremo Linda Cardellini, Jack ...