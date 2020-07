Viaggio nella storia di Salvatore Ferragamo: il film di Luca Guadagnino (Di giovedì 30 luglio 2020) Era il 2017 quando Luca Guadagnino propose alla maison Ferragamo l’idea di un lungometraggio dedicato alla vita e alla storia di Salvatore Ferragamo. Leggi su vanityfair

SkyTG24 : Un viaggio nella pittura di #VanGogh, che moriva il #29luglio 1890 ?? - SuperQuarkRai : Dalle Ande all'Amazzonia viaggio nella natura del Sud America. Con Alberto Angela alla scoperta del sale, 'oro bian… - UniCredit_IT : #UniCredit4Italy: un supporto reale al #MadeinItaly nella fase della ripartenza. Con questo impegno #UniCredit ha v… - SaverioLozitiel : RT @DonatoMarinelli: Mi fermo ad osservare l'immensità del mare respirandone la forza acquietandomi nella sua serenità, il mio viaggio mi p… - FilippoPapa : Eterno è un'opera 'inedita', realizzata durante il mio ultimo viaggio nella 'Città Eterna' Roma. Un lavoro che conc… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggio nella

Il Fatto Quotidiano

Per i “Giovedì del Robinson”, giovedì 30 luglio, alle ore 21.30, omaggio a Domenico Modugno. Legnano – Un viaggio nella storia d’Italia, grazie alla musica di Domenico Modugno. Lo spettacolo rientra ...Quindi, nell’ordine, ai primi posti in classifica ... per il trasporto persone, per le agenzie di viaggio. Ma non è andata meglio a giugno e le stime di luglio nemmeno sembrano rosee.