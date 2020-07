Viaggi all’estero, tra obbligo di quarantena e test a campione: cosa prevedono Spagna, Grecia e gli altri Paesi europei per i turisti (Di giovedì 30 luglio 2020) Proprio nel periodo delle vacanze estive, la risalita dei contagi in Europa fa tremare il settore del turismo, già in ginocchio per il lungo lockdown. Alcuni Paesi sono già passati alle contromisure: Gran Bretagna e Norvegia impongono la quarantena a chi rientra dalla Spagna, mentre Francia e Belgio sconsigliano di partire. L’Italia, per adesso, non prevede restrizioni per chi parte o arriva dalle mete vacanziere più gettonate, come Spagna, Portogallo e Grecia (che però dal canto suo si riserva di fare test a campione all’arrivo). Ma la situazione è in continua evoluzione, e la lista dei 16 Paesi a cui è impedito l’ingresso in Italia potrebbe ancora allungarsi. “I dati internazionali del ... Leggi su ilfattoquotidiano

