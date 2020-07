“Via i porci da Ferrara”: tifosi della Spal depositano una testa di maiale mozzata (Di giovedì 30 luglio 2020) Aria tesissima quella che si vive a Ferrara dove la Spal sta chiudendo male questo campionato di Serie A 2019/2020. Non solo la retrocessione ma anche l’ultimo posto in classifica e prestazioni non all’altezza, la tifoseria Spallina si è fatta sentire e in mattinata, davanti al Centro Spal di via Copparo, è stata recapitata una testa di maiale mozzata con la frase “Via i porci da Ferrara”. La polizia si è subito attivata e una indagine è stata aperta e sono in corso i primi accertamenti. Un fatto che ha acceso le reazioni, commenti e giudizi sui social, e che comunque da quanto già è emerso dalle prime verifiche non sarebbe riconducibile ai gruppi di tifosi organizzati – Curva Ovest ... Leggi su sportface

