Verona, le nuove tratte di Air Dolomiti scontate per i tifosi gialloblù (Di giovedì 30 luglio 2020) Air Dolomiti crea due nuove tratte da Verona e attiva una promozione dedicata ai tifosi gialloblù in possesso della tessera ‘Non vi lasceremo mai’. Dopo lo stop forzato e l’iniziativa dedicata al rimpatrio dei nostri connazionali (CLICCA QUI), il Co-Jersey Sponsor rilancia e lo fa agevolando tutti i supporters del Verona. Oltre alla ripresa dei … L'articolo Verona, le nuove tratte di Air Dolomiti scontate per i tifosi gialloblù è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

