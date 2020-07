"Vergogna, hai rischiato il linciaggio". Lite in tv: il leghista Molteni sistema il grillino gradasso che "infamò i morti lombardi" (Di giovedì 30 luglio 2020) Botta e risposta tra Nicola Molteni e Riccardo Ricciardi. Il tema a Omnibus, programma di La7, è l'inchiesta che vede coinvolto Attilio Fontana. E proprio su questo si spende il leghista: "Fontana ha avuto un atteggiamento etico, non era a conoscenza della fornitura. Per di più, una volta scoperta, ha deciso di mettere i suoi soldi, non quelli dei cittadini". Per Molteni non si può, come invece accaduto, chiedere le dimissioni del presidente della lombardia quando ancora c'è un processo in corso. "Non mi pare - ricorda - che la Raggi si sia dimessa quando è stata raggiunta da un avviso di garanzia". Poi Molteni si trova a dover fare i conti con il grillino che se la ride sotto i baffi: "A chiedere le dimissioni Fontana ... Leggi su liberoquotidiano

