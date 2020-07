Verbania, arriva la pista per sciare al coperto (Di giovedì 30 luglio 2020) sciare al coperto tutto l'anno? Ora è possibile a Verbania, dove ha aperto il centro ricreativo Space. La principale attività è la pista di sci indoor, realizzata in collaborazione con Rossignol: si ... Leggi su novaratoday

Novara_e_Varese : Teatro: a Verbania arriva Giobbe Covatta con 'La Divina Commediola'. -

Ultime Notizie dalla rete : Verbania arriva

NovaraToday

Arriva il piro-diserbo a Verbania, nuova tecnica utilizzata per la rimozione delle erbacce e delle piante infestanti e che sostituisce l’uso di diserbanti chimici, vietati dal 2018 su indicazione dell ...OMEGNA – Prosegue la costruzione della squadra in casa della Fulgor Omegna, che disputerà il prossimo campionato di serie B, se pure, come consuetudine, non siano ancora stati ufficializzati la maggio ...