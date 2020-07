Veneto, Zaia: “Date pieni poteri alle Regioni. E sulla prossima ordinanza vi dico cosa farò” (Di giovedì 30 luglio 2020) “I pieni poteri vanno dati alle Regioni che hanno dimostrato di poter gestire l’emergenza meglio di chiunque altro”. Lo ha detto il Governatore del Veneto Luca Zaia a Vo’ parlando delle polemiche nate dal prolungamento dell’emergenza Covid deciso dal Governo. “La prossima che emanerò sarà un’ordinanza di mantenimento rispetto alle misure che verranno prese – ha concluso – In ogni caso mi confronterò col ministro Speranza”. Leggi su sportface

