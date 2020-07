Vecchio Palermo, da Dario Mirri agli hotel: i creditori aspettano 34 milioni di euro (Di giovedì 30 luglio 2020) "Dagli hotel ai sarti, fino a Mirri: i creditori aspettano 34 milioni".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che aggiunge: "Riuscire a tirar fuori oltre trenta milioni di euro da ciò che resta del Vecchio Palermo sarà un’impresa pressoché impossibile, ma i creditori che hanno visto ammesse le proprie istanze dal giudice sperano di recuperare almeno parte di quel che gli spetta". Tra questi vi è anche l'attuale presidente e co-proprietario del Palermo Dario Mirri che - attraverso la Damir - attende un pagamento da 3.016.246,67 milioni di euro (contro i ... Leggi su mediagol

