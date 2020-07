Varenna. Appuntamento nel 2021 con il convegno di studi amministrativi (Di giovedì 30 luglio 2020) Il convegno di studi amministrativi, tradizionale Appuntamento di settembre a Villa Monastero di Varenna che nel 2019 ha raggiunto il traguardo delle 65 edizioni, quest’anno non si terrà. Dopo il via libera da parte del Consiglio provinciale di Lecco, Amedeo Bianchi, già Segretario generale e Direttore generale della Provincia di Lecco, dal 2017 Consigliere della Corte dei conti, al quale sono state affidate la progettazione e la direzione organizzativa del convegno, si era messo al lavoro, assieme al neo Giudice Costituzionale Angelo Buscema, al momento ancora Presidente della Corte dei conti, per organizzare al meglio l’importante evento, che sarebbe stato in calendario dal 17 al 19 settembre 2020. L’emergenza sanitaria Covid-19, che ha letteralmente ... Leggi su laprimapagina

Dodici concerti per continuare una tradizione vincente anche in un anno difficile come questo 2020. La trentatreesima edizione del Festival di musica "Tra Lago e Monti” ha un obiettivo ben evidenziato ...

Lecco, 12 concerti tra Lago e Monti: "Sarà il festival della rinascita"

Il classico appuntamento dell’estate lecchese partirà, come da abitudine degli ultimi anni, dal palazzo Belgiojoso a Lecco (con concerto inaugurale domenica 26 luglio) per poi concludersi a Varenna a ...

