Valore del brand in Serie A: crescita Juventus, crollo Milan e Roma (Di giovedì 30 luglio 2020) La società di consulenza di valutazione aziendale brand Finance ha stilato una classifica dei club di calcio in base al Valore del loro marchio, sottolineando la forza in Europa di Real Madrid, Barcellona e Manchester United e la mancanza di squadre italiane nella top 10. La prima della classe in Serie A è la Juventus, a cui è stato assegnato un Valore di 676 milioni (crescita dell'11% rispetto al 2019) e attualmente a un passo dal decimo posto occupato dall'Arsenal, che ha invece perso il... Leggi su 90min

virginiaraggi : Sami Modiano ha ricevuto stamane dal Presidente Sergio Mattarella l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al meri… - GDF : #GDF #Latina: #sequestro #antimafia di beni, per un valore di oltre 4 milioni di euro, ad un imprenditore operante… - poliziadistato : Quattro arresti per il furto di farmaci oncologici, del valore di circa 400mila euro, avvenuto a febbraio 2019 all’… - zazoomblog : Valore del brand in Serie A: crescita Juventus crollo Milan e Roma - #Valore #brand #Serie #crescita - SoniaPalermo4 : RT @infoellepi: SAVE THE DATE - Tra pochi giorni online il programma del VII Seminario Interdisciplinare sull'Accoglienza Un appuntamento… -