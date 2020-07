Vaccino anti-Covid allo Spallanzani di Roma, i primi 45 volontari (Di giovedì 30 luglio 2020) L'annuncio di Marta Branca, direttore generale dell'ospedale in prima linea nella lotta al virus, nel corso della riunione di redazione di Repubblica Leggi su repubblica

Quando esce il vaccino anti Covid-19 e chi lo avrà prima? I Paesi ricchi stanno stringendo accordi con le aziende produttrici per assicurarsi centinaia di milioni di dosi, con la posta in gioco che no ...70 anni fa era la corsa allo spazio, adesso è la corsa al vaccino anti-Covid: la Russia, ora come allora, è convinta che arriverà al vaccino prima degli americani. Lo rende noto il capo del fondo russ ...