Vacanze italiane, tutti i cantieri stradali che frenano il grande esodo (Di giovedì 30 luglio 2020) Nell’estate casalinga del Covid, i restringimenti dovuti a crolli e indagini e i lavori non più rinviabili rendono impossibile rimuovere gli ostacoli in agosto. È il prezzo del degrado Leggi su ilsole24ore

fisco24_info : Vacanze italiane, tutti i cantieri stradali che frenano il grande esodo: Nell’estate casalinga del Covid, i restrin… - LuinoNotizie : Poste Italiane, in vacanze liberi dai bagaglio con Poste Delivery Web - vannisantoni : RT @psymonic: Quando la RAI non aveva paura di 'fare paura' - ManekiStra : RT @psymonic: Quando la RAI non aveva paura di 'fare paura' - psymonic : Quando la RAI non aveva paura di 'fare paura' -

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze italiane Vacanze italiane, tutti i cantieri stradali che frenano il grande esodo Il Sole 24 ORE Finiti i controlli nelle gallerie. Dal 2 addio alle code in autostrada

Fine delle code sulle autostrade della Liguria. O, almeno, così dovrebbe essere secondo quanto ha comunicato la società Autostrade che ha indicato quello di ieri come l’ultimo giorno di ispezioni nell ...

30 lug 2020

«Senza saper né leggere né scrivere» - si dice così - i giovani in partenza per le vacanze hanno una meta certa: la Toscana. Lo fanno soprattutto quando arrivano amici dall’estero, per cui il ...

Fine delle code sulle autostrade della Liguria. O, almeno, così dovrebbe essere secondo quanto ha comunicato la società Autostrade che ha indicato quello di ieri come l’ultimo giorno di ispezioni nell ...«Senza saper né leggere né scrivere» - si dice così - i giovani in partenza per le vacanze hanno una meta certa: la Toscana. Lo fanno soprattutto quando arrivano amici dall’estero, per cui il ...