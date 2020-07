Vacanze italiane, tutti i cantieri stradali che frenano il grande esodo (Di giovedì 30 luglio 2020) Nell’estate casalinga del Covid, i restringimenti dovuti a crolli e indagini e i lavori non più rinviabili rendono impossibile rimuovere gli ostacoli in agosto. È il prezzo del degrado Leggi su ilsole24ore

sole24ore : Vacanze italiane, tutti i cantieri stradali che frenano il grande esodo - la_mouche : Le #vacanze? un po’ intimiste, indipendenti ed esperienziali - @sole24ore - vdangerio : RT @caprino_m: Vacanze italiane, tutti i cantieri stradali che frenano il grande esodo. È il prezzo del degrado e lo paghiamo tutti, mentre… - caprino_m : Vacanze italiane, tutti i cantieri stradali che frenano il grande esodo. È il prezzo del degrado e lo paghiamo tutt… - Demetrioo83 : @CarloCalenda Pur di salvare Alitalia tartasseranno le le low cost col risultato che volerà solo chi se lo potrà pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze italiane

Il Sole 24 ORE

Adatto a chi vuole viaggiare ad un ritmo lento, in sintonia con l’ambiente e la natura, il cicloturismo rappresenta un modello di vacanza dalla crescente popolarità. Secondo un recente sondaggio del ...Open Air Next Step, dopo aver distribuito la campagna ‘Vivi nuovi sogni, vivili Open Air’ con un piano di video seeding su canali digitali, approda in televisione sulle reti Mediaset con uno spot che ...