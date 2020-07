Ustiona il figlio di 7 mesi con acqua bollente e picchia l’altro bimbo di 4 anni: arrestato (Di giovedì 30 luglio 2020) Ustiona con dell’acqua bollente il figlio di 7 mesi dopo aver picchiato la moglie e aver colpito con un pugno al torace l’altro figlio di 4 anni intervenuto in difesa della madre. Sono i poliziotti, avvertiti dai vicini preoccupati per le urla, a fermare il raptus furioso di un uomo di 41 anni originario del Marocco, provocato da un litigio con la moglie. Per lui scattano le manette, con le accuse di maltrattamenti personali e lesioni gravi, mentre i suoi più stretti familiari sono stati condotti all’ospedale per le cure del caso. Testimoni dell’evento i vicini di casa, abitanti di via dell’Omo, in zona Tor Tre Teste, nella periferia est di Roma. Il tutto, rende noto Roma Today, sarebbe iniziato con ... Leggi su ilfattoquotidiano

