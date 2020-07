Ustica e Bologna, 40 anni fa le stragi. Mattarella: “Dolore, ricordo, verità piena perché non si ripeta” (Di giovedì 30 luglio 2020) “La mia presenza qui ha questo significato: partecipazione al dolore che rimane per quanto avvenuto; solidarietà della Repubblica per questo dolore, dovere del ricordo della memoria, perché non si smarrisca mai la consapevolezza di quanto avvenuto e della gravità di quanto avvenuto e di quanto va impedito per il futuro. E ribadire l’esortazione, la sollecitazione, a sviluppare ogni impegno per la verità, con ogni elemento, documentale o non documentale, che possa contribuire a raggiungere pienamente la verità”. Eccolo il Presidente della Repubblica, con qualche giorno di anticipo rispetto al 2 agosto, nella Cattedrale bolognese di San Pietro, dove sono state commemorate le stragi della stazione di Bologna e quella di Ustica, delle quali ricorre il ... Leggi su italiasera

