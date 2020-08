Usa, su Spotify debuttano le interviste di Michelle. E la prima è al marito Barack Obama (Di giovedì 30 luglio 2020) Negli incontri con familiari, amici e collaboratori, l'ex First Lady affronta con leggerezza temi come pandemia, donne, educazione dei figli e giustizia sociale. Il progetto è prodotto dall'ex coppia presidenziale Usa, tra ricordi e chiacchierate informali. Dalla mamma... Leggi su repubblica

prdsd4na : la gente con gli iphone che usa spotify premium invece di apple music ?? - gegefms : E o Bruno usa o Spotify comigo - arianelicas : Made In The USA - Demi Lovato - RadioCity_it : La popstarDua Lipa è la prima donna ad avere 4 brani con oltre 1 miliardo di streaming su Spotify ed è la prima art… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Spotify

Startmag Web magazine

Diversi artisti si sono indignati per le parole di Ek sul futuro "iper-produttivo" del settore. Mike Mills, bassista dei R.E.M.: "Pensa che la musica sia solo un prodotto. Che vada a farsi fottere..." ...Michelle Obama, l’ex first lady statunitense, aveva già parlato di sé nell’autobiografia Becoming. La mia storia (Garzanti, 2018). Quel libro era poi diventato un audiolibro (che lo scorso gennaio le ...