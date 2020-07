USA, in crescita sussidi disoccupazione (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – In aumento le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 25 luglio, i “claims” sono risultati pari a 1.434.000 unità, con un aumento di 12.000 unità rispetto al dato della settimana precedente di 1.422.000 (1.416.000 unità la prima lettura). Il dato è al di sopra delle attese che erano per un livello di 1,45 milioni. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 1.368.500 unità in contrazione di 16.500 rispetto al dato rivisto della settimana precedente (1.362.000). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. Infine, nella ... Leggi su quifinanza

TradingRoomRoma : Bollettino BCE (parte 3): sistema con mercato dei capitali più sviluppato (Usa) e meno bancocentrico (Europa) funzi… - MottaRberto : @jacopo_iacoboni DAI TEMPI DI G BUSH QUELLA DI TRUMP E' LA PRIMA PRES USA CHE NON ESP LA ''DEMOCRAZIA'' DEI MISSILI… - TeleTradeItalia : Nel secondo trimestre l'economia USA ha probabilmente subito la più brusca decrescita dalla Grande Depressione. L'e… - VITAnonprofit : Stati Uniti, nel 2020 raddoppio dei morti per #droga - borraccinomarco : RT @RecapSocial: #Usa2020 ?? ???? Il duello Trump-Biden si gioca anche su Facebook e parte da un differenziale che sembra incolmabile. Sarà f… -

Ultime Notizie dalla rete : USA crescita USA, in crescita sussidi disoccupazione Il Messaggero USA, in crescita sussidi disoccupazione

(Teleborsa) - In aumento le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 25 luglio, i "claims" sono risultati pari a 1.434.000 unità, con un aumento di 12.000 unità rispetto ...

Recordati, utile netto rettificato del semestre a € 225,5 mln (+16,8%)

confermando quindi una crescita dei margini di profittabilità sull’anno precedente”. Infine, sulla base dei primi riscontri di mercato delle iniziali venditedi Isturisa®, principalmente negli USA, ...

(Teleborsa) - In aumento le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 25 luglio, i "claims" sono risultati pari a 1.434.000 unità, con un aumento di 12.000 unità rispetto ...confermando quindi una crescita dei margini di profittabilità sull’anno precedente”. Infine, sulla base dei primi riscontri di mercato delle iniziali venditedi Isturisa®, principalmente negli USA, ...